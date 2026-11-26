پویانمایی «دوستان پرماجرا»، مستند «ستاره چهارم»، برنامه های «خانه و خانواده» و «از خونه شروع کن»، خبرهای کوتاه امروز است.

خبر‌های رسانه، پنج شنبه ۶ آذر

خبر‌های رسانه، پنج شنبه ۶ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه پویا «دوستان پرماجرا»، را هر روز ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه پخش می‌کند. این پویانمایی داستان چند دوست است که هر روز با اتفاق و تجربه‌ای جدید مواجه می‌شوند.

«ستاره چهارم»، امروز ساعت ۱۱ از شبکه مستند پخش می‌شود. این مستند ماجرای واقعی حمله هوایی به یک منزل مسکونی در جریان جنگ تحمیلی سوم است.

موضوع‌های مرتبط با خانواده مثل تربیت فرزندان و روابط صحیح اجتماعی محور برنامه «خانه و خانواده» است. رادیو ایران این برنامه را شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۹ پخش می‌کند.

«از خونه شروع کن» امشب حوالی ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود. نقش کسب‌وکار‌های کوچک در ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای خانواده‌ها موضوع این برنامه است.