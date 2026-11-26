جمعیت جوان، پشتوانه اقتدار و امنیت ملی و خدمت صادقانه، پایه اعتماد عمومی محور نشست بصیرت‌افزایی مدیران رفسنجان به مناسبت هفته بسیج بود.

جمعیت جوان، پشتوانه اقتدار و امنیت ملی

جمعیت جوان، پشتوانه اقتدار و امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجت‌الاسلام علی گودرزی دراین نشست گفت: جمعیت فقط موضوع اجتماعی یا بهداشتی نیست، بلکه با آینده کشور، امنیت ملی، اقتدار و جایگاه ایران در منطقه پیوند مستقیم دارد.

وی با اشاره به هشدار‌های رهبر معظم انقلاب درباره روند کاهشی جمعیت افزود: اگر امروز برای این مسئله چاره‌اندیشی نشود، در آینده جبران آن بسیار دشوار خواهد بود.

دبیر کارگروه فرهنگسازی جمعیت سازمان بسیج با اعلام روند سالمندی جمعیت افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۱۵ تا ۲۰ سال آینده حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند شد.

دبیر کارگروه فرهنگسازی جمعیت سازمان بسیج مستضعفین همچنین با اشاره به وضع باروری در منطقه غرب آسیا، ایران را در بین ۲۶ کشور منطقه در رتبه ۲۵ اعلام کرد و درباره پیامد‌های تداوم کاهش باروری هشدار داد.

وی جوانی جمعیت را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و امنیت ملی دانست و افزود: نیروی انسانی جوان، علاوه بر تقویت توان دفاعی کشور، زمینه‌ساز خلاقیت، نوآوری، پیشرفت علمی و حل مسائل جامعه است.

در ادامه حجت‌الاسلام پورعلی معاون تبلیغی کارگروه فرهنگ‌سازی جمعیت سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جایگاه مسئولیت در نظام اسلامی، خدمت به مردم را فرصتی ارزشمند برای گره‌گشایی از مشکلات آنان دانست و گفت: مسئولیت، فرصتی برای خدمت است و نباید انجام وظایف اداری به‌عنوان لطف یا منتی بر مردم تلقی شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت انسانی در ارائه خدمات، به شیوه کمک‌رسانی به خانواده‌های نیازمند اشاره کرد و گفت: حتی در اقدامات حمایتی و خیرخواهانه نیز باید شأن و آبروی افراد حفظ شود؛ به‌عنوان نمونه به‌جای قرار دادن زنان و کودکان نیازمند در صف دریافت بسته‌های حمایتی، می‌توان کمک‌ها را با حفظ حرمت آنان به محل زندگی‌شان رساند.

پورعلی رفتار و گفتار مسئولان را در شکل‌گیری نگاه مردم به مجموعه‌های اجرایی مؤثر دانست و بیان کرد: برخورد نامناسب، بی‌توجهی و ارجاع‌های غیرضروری می‌تواند مردم را خسته و ناامید کند؛ در مقابل، یک لبخند، عذرخواهی صادقانه یا جمله‌ای امیدبخش، گاهی تأثیر عمیقی بر روحیه و اعتماد افراد دارد.