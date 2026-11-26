رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این نشست با اشاره به اینکه استادان زن؛ پیشران بعثت امت و نقش‌آفرینان تمدن نوین اسلامی هستند گفت: حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) الگوی متعالی زن مسلمان هستند و با تکیه بر این الگوی نورانی و سیره زنان برجسته در مکتب اسلام، مسیر حرکت برای بانوان روشن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نشست هم‌اندیشی استادان بانوی سراسر کشور با شعار «الگوی سوم زن مسلمان، پیشگام بعثت امت» با حضور حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین؛ دکتر میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور؛ و معصومه مقیمی، معاون بانوان بسیج اساتید کشور و جمعی از استادان و مسئولان بانوی بسیج اساتید استان‌ها آغاز شد.

حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این نشست با اشاره به اینکه استادان زن؛ پیشران بعثت امت و نقش‌آفرینان تمدن نوین اسلامی هستند گفت: امروز در روزی که متعلق به امام حسن عسکری (علیه‌السلام) است و هم‌زمان با سالروز تأسیس بسیج و ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) قرار داریم، توفیق حضور در جمع استادان برجسته زن دانشگاه‌های کشور را پیدا کرده‌ایم.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این نشست و حضور استادان بانو، یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه بانوان و دختران شهید جنگ اخیر را گرامی داشت و افزود: در رأس این شهدا، دو معلم شهید، فرزندان مقام معظم رهبری و همسر رهبر معظم انقلاب قرار دارند. به ارواح مطهر همه شهدا و امام شهدا درود و سلام می‌فرستیم.

طائب با تأکید بر اهمیت شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات استادان زن دانشگاهی گفت: در این جلسه ابتدا شنونده مباحث، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های شما خواهیم بود تا از نظرات و پیشنهاد‌های حاضران بهره‌مند شویم.

معصومه مقیمی، معاون بانوان بسیج اساتید کشور در ابتدای این نشست، با اشاره به برگزاری سومین گردهمایی استادان بانو در سطح دانشگاه‌های کشور، از نگاه تحولی ریاست سازمان بسیج مستضعفین و فراهم‌کردن فرصت حضور و گفت‌وگوی مستقیم استادان زن با مسئولان این سازمان قدردانی کرد.

وی با تأکید بر جایگاه و نقش‌آفرینی بانوان دانشگاهی در شرایط کنونی اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) الگوی متعالی زن مسلمان هستند و با تکیه بر این الگوی نورانی و سیره زنان برجسته در مکتب اسلام، مسیر حرکت برای بانوان روشن است. از این‌رو، باید ضمن بهره‌گیری از این الگوها، آنها را به نسل جوان و نوجوان معرفی و بازنمایی کنیم.

مقیمی با اشاره به شعار این نشست و همایش بین‌المللی پیش‌رو، «الگوی سوم زن مسلمان، پیشگام بعثت امت»، افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به حضور پیشتازانه و شجاعانه بانوان در عرصه‌های مختلف اشاره کرده‌اند. امروز نیز شاهدیم که بانوان در بسیاری از صحنه‌ها نقش پیشران و انگیزه‌بخش دارند و در این میان، بانوان دانشگاهی به دلیل برخورداری از جایگاه علمی و تربیتی می‌توانند اثربخشی گسترده‌تری داشته باشند.

معاون بانوان بسیج اساتید کشور، هم‌افزایی علمی و فکری میان استادان زن را از اهداف اصلی این سلسله نشست‌ها دانست و تصریح کرد: تلاش داریم ظرفیت‌ها، یافته‌ها و دستاورد‌های فردی استادان را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا زمینه شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی و ایفای نقش مؤثر بانوان در حل مسائل علمی کشور فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت جانمایی نقش بانوان در مسیر تمدن‌سازی، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این نشست‌ها، شناسایی و تبیین نقش علمی و تربیتی بانوان و تسهیل نقش‌آفرینی آنان در مسیر پیش‌روی کشور است؛ مسیری که با تأکید بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدای جنگ‌های اخیر، از سوی جامعه دانشگاهی دنبال می‌شود.

مقیمی همچنین به مطالبه‌گری استادان زن در حوزه محیط علمی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها، حدود ۶۵۲ نفر از بانوان استاد دانشگاه در نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، خواستار توجه به موضوع زیست عفیفانه در دانشگاه‌ها شدند. این مطالبه با هدف فراهم‌شدن فضایی علمی، تخصصی و متناسب با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بانوان مطرح شد و بازتاب مناسبی نیز داشت.

وی با اشاره به برگزاری دو نشست تخصصی ویژه بانوان در دوره‌های گذشته، از برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی با هدف شناسایی و پیگیری مسائل علمی کشور خبر داد و افزود: در نشست‌های پیشین، علاوه بر مباحث تخصصی، به معرفی الگو‌های زن مسلمان و بررسی ابعاد زندگی و سیره آنان نیز پرداخته شده است.

معاون بانوان بسیج اساتید کشور با اشاره به برنامه برگزاری سومین همایش الگوی سوم زن مسلمان به‌صورت بین‌المللی در فروردین‌ماه ۱۴۰۶، گفت: معرفی مصادیق عینی الگوی سوم زن مسلمان، تبیین مبانی نظری این الگو، بررسی هویت زن مسلمان و انجام مطالعات تطبیقی بین‌المللی از جمله اهداف این همایش است.

وی با بیان اینکه الگوی سوم زن مسلمان در برابر دو الگوی زن شرقی و زن غربی مطرح شده است، افزود: انقلاب اسلامی زمینه بروز و ظهور این الگو را فراهم کرده و زنان ایرانی از ابتدای دفاع مقدس تاکنون در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ با این حال، بسیاری از این چهره‌های برجسته همچنان برای نسل جوان ناشناخته‌اند.

مقیمی با اشاره به شخصیت بانوی مجتهده امین به‌عنوان یکی از نمونه‌های برجسته زنان عالم و وارسته ایرانی، بر ضرورت شناسایی و معرفی زنان شاخص و گمنام کشور از طریق تولیدات رسانه‌ای و فرهنگی تأکید کرد و گفت: یکی از محور‌های مهم همایش پیش‌رو، معرفی الگو‌های عینی و قابل ارائه به جامعه و نسل جوان است.

وی تبیین ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی اسلام در حوزه زن و خانواده و بررسی انتقادی دیدگاه‌های غرب در زمینه حقوق زنان و خانواده را از دیگر محور‌های این رویداد عنوان کرد و افزود: باید ضمن معرفی زیبایی‌های سبک زندگی اسلامی و سیره زن مسلمان، ظرفیت‌های فکری و فرهنگی خود را در عرصه بین‌المللی به‌درستی عرضه کنیم.

مقیمی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور و محور مقاومت، نقش بانوان را در عبور جامعه از چالش‌ها مهم دانست و اظهار کرد: زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور و به دلیل نقش تربیتی و اثرگذاری در خانواده و جامعه، می‌توانند در ایجاد انگیزه، تقویت حرکت اجتماعی و تربیت نسل آینده نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت خودسازی معنوی در کنار فعالیت‌های علمی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: بانوان استاد دانشگاه در جایگاه علمی و تربیتی خود می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و معنوی، در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی نقش‌آفرین باشند. همچنین باید برای تحقق چشم‌انداز تبدیل زبان فارسی به زبان علمی دنیا، در عرصه‌های علمی و فرهنگی پیشگام باشند.