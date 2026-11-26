وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت علی‌اصغر محدث فعال رسانه و مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدعباس صالحی در پی درگذشت ناگهانی علی‌اصغر (شهرام) محدث هنرمند تئاتر، فعال رسانه و مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است:

درگذشت ناگهانی آقای علی‌اصغر (شهرام) محدث، مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، در هنگامه خدمت و در میانه برنامه‌ای فرهنگی، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

چه اندوهبار است که آخرین کلمات این همکار فرهنگی، ابیاتی در ستایش مادر بود و چه دشوار است فقدان عزیزی که تا واپسین لحظات حیات، دل در گرو فرهنگ داشت.

اینجانب درگذشت این همکار ارجمند را به خانواده گرامی ایشان، اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان فارس و همکارانم در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم.

علی‌اصغر (شهرام) محدث مدیر روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، عصر چهارشنبه هنگام اجرای برنامه‌ای فرهنگی و در حالی که شعری در وصف مادرش می‌خواند، دچار سکته قلبی شد و جان باخت، اتفاقی که جامعه فرهنگ، هنر و رسانه استان را در شوک و اندوه فرو برد.