به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش های آموزشی تیم‌های سحر جمعیت هلال‌احمر در مدارس شهرستان‌های سلماس، اشنویه و شاهین دژ با هدف ارتقای سطح ایمنی، افزایش مهارت‌های بقا و تقویت تاب‌آوری دانش‌آموزان برگزار شد.

در این مانورها، دانش‌آموزان با سناریو‌های شبیه‌سازی‌شده حوادث و بلایا، نحوه واکنش صحیح و ایمن در شرایط اضطراری، اصول پناه‌گیری و راهکار‌های محافظت از خود و دیگران آشنا شدند و آموخته‌های خود را به‌صورت عملی تمرین کردند.