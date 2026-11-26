آسمان صاف و آرام از فردا جمعه تا اواسط هفته در مازندران

آسمان صاف و آرام از فردا جمعه تا اواسط هفته در مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا اواخر وقت امروز پنجشنبه با بارش باران همراه خواهد بود.

نوروزیان افزود: جو استان از فردا جمعه تا اواسط هفته آینده پایدار و آسمان استان صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دیروز امامزاده عبدالله امل شیاده و قراخیل قائمشهر با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با یک درجه سانتی گراد بالای صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا امروز مواج است برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.