به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان نقده با حضور نمایند ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی و بسیجیان و اقشار مختلف مردمی برگزار شد.

نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی، ضمن تبریک سالروز تاسیس بسیج، با اشاره به تفکرات حضرت امام خمینی (ره) افزود: امام در برهه‌ای از تاریخ بخاطر مقابله با توطئه‌های دشمنان بفکر تاسیس بسیج افتاد و امروز بسیج در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی نقش آفرینی دارد.

حجت الاسلام میثم فیاض با اشاره به وضعیت حاکم بر جامعه، تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت که بر گرفته از فرهنگ عاشورایی است و بسیج با تبلور این فرهنگ توانسته در تمامی صحنه‌ها حضوری پر رنگ داشته باشد و امروز این فرهنگ به تمام دنیا برای مقابله با استکبار جهانی صادر شده است.

وی افزود: ما عزت و استقلال خود را مدیون فرهنگ بسیج و اندیشه عاشورایی هستیم که توانسته‌ایم در مقابل ابرقدرت پوشالی دنیا بایستم.

حجت الاسلام میثم فیاض با اشاره به حملات تجاوزگرانه به ایران اسلامی، ادامه داد: ایران اسلامی ۵۰ سال است که سلاح مقابله با استکبار جهانی بخصوص آمریکا را بدست گرفته است و هرگاه شیطان بزرگ خواسته سر بلند کند به دست جمهوری اسلامی سرکوب شده است.

وی ادامه داد: امروز پیشرفت‌های علمی و نظامی همان شلاقی است که ایران را ابرقدرت چهارم دنیا معرفی کرده است و امروز هیولایی بنام آمریکا همچون موشی در لانه خود خزیده و دنیا متحیر از ایستادگی ایران در مقابل تمامی ابرقدرت‌های جهانی بخصوص آمریکای جنایتکار ایستاده و این نشانه عظمت ایران است و سربلندی ملت ایران در دنیا زبانزد شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای آذربایجان غربی، مدیریت تنگه هرمز را حق ایران اسلامی دانست و گفت: امروز با بستن تنگه هرمز دنیا را تحریک کرده‌ایم و این قدرت و عظمت ایران اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشد که باعث شده است تا رئیس جمهور آمریکا همان قدرت پوشالی جهان؛ به پای روسیه و چین بیفتد تا از این بحران بتواند خود را نجات دهد.