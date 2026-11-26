مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی استان یزد از برگزاری مراسم تجلیل از نونهالان، نوجوانان و جوانان مداح فعال در اجتماعات مردمی یزد هم‌زمان با هفته بسیج خبر داد.

تجلیل از مداحان نوجوان و جوان فعال در اجتماعات مردمی یزد به مناسبت هفته بسیج

تجلیل از مداحان نوجوان و جوان فعال در اجتماعات مردمی یزد به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، مسئول سازمان بسیج مداحان و هیئت‌های مذهبی استان یزد از برگزاری مراسم تجلیل از نونهالان، نوجوانان و جوانان مداح فعال در اجتماعات مردمی یزد هم‌زمان با هفته بسیج خبر داد. علی دادآفرین، گفت: این مراسم با هدف قدردانی از تلاش مداحان فعال در اجتماعات مردمی و همچنین معرفی ظرفیت‌های آموزشی کانون فرهنگی دلباختگان موعود برگزار شد.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی این کانون افزود: نونهالان، نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده در دوره‌های مداحی، علاوه بر فراگیری مهارت‌های هنری و فنون مداحی، با مباحث معرفتی و اعتقادی نیز آشنا می‌شوند.

دادآفرین با تأکید بر ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های نسل نوجوان و جوان در عرصه مداحی اظهار داشت: تربیت مداحان و خادمان شایسته اهل‌بیت (ع) نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی از سنین پایین است تا استعداد‌های نسل آینده با آموزش صحیح پرورش یابند و برای خدمت در دستگاه اهل‌بیت (ع) آماده شوند.