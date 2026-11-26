به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: بر اساس نمونه‌های تنفسی بررسی‌شده، حدود ۲ درصد نمونه‌ها از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده‌اند، در حالی که این میزان در سال گذشته حدود یک درصد گزارش شده است؛ همچنین حدود یک‌سوم مبتلایان را کودکان تشکیل می‌دهند که ضرورت توجه بیشتر به سلامت این گروه سنی را نشان می‌دهد.

پژمان عقدک با بیان اینکه آنفلوآنزا یک عفونت ویروسی حاد دستگاه تنفسی است، ادامه داد: تب، بدن‌درد، درد عضلانی و ضعف و بی‌حالی از علائم شایع این بیماری محسوب می‌شود؛ در برخی افراد نیز آبریزش بینی بروز می‌کند و سرفه ممکن است تا دو هفته یا بیشتر ادامه داشته باشد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به تفاوت علائم آنفلوآنزا با سرماخوردگی و دیگر عفونت‌های تنفسی نیز گفت: آنفلوآنزا معمولاً شروع ناگهانی و سریعی دارد، به‌گونه‌ای که فرد ممکن است در مدت کوتاهی دچار تب بالا، سردرد و بدن‌درد شدید شود، خستگی و بی‌حالی در این بیماری نیز می‌تواند قابل‌توجه و طولانی‌مدت باشد و سرفه‌ها اغلب خشک و آزاردهنده هستند.

وی ادامه داد: احتمال بروز عوارض و بیماری شدید در آنفلوآنزا در مقایسه با بسیاری از سرماخوردگی‌های ویروسی به‌ویژه در سالمندان، کودکان خردسال و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی، ریوی و متابولیک از جمله دیابت بیشتر است.

عقدک گفت: تشخیص آنفلوآنزا تنها بر اساس علائم امکان‌پذیر نیست، چراکه نشانه‌های آن ممکن است با دیگر عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی از جمله کرونا مشابه باشد و در برخی موارد برای تشخیص دقیق، اجرای آزمایش ضرورت پیدا می‌کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره اقدامات مراقبتی در زمان ابتلا به آنفلوآنزا نیز افزود: استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان، کنترل تب و درد و استفاده از دارو‌های مسکن مناسب از مهم‌ترین اقدامات حمایتی برای بیماران است و بیشتر افراد سالم در حدود یک هفته بهبود پیدا می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان آنفلوآنزا جایگاهی ندارند، افزود: آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و آنتی‌بیوتیک‌ها تأثیری بر ویروس ندارند؛ همچنین دارو‌های ضدویروس برای همه مبتلایان ضروری نیست و مصرف آنها باید با تشخیص پزشک، به‌ویژه در افراد پرخطر یا مبتلایان به بیماری شدید، اجرا شود.

عقدک گفت: در صورت شدید شدن علائم یا بروز بیماری در افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و گروه‌های پرخطر، مراجعه به پزشک و دریافت مراقبت‌های لازم ضروری است.

وی ذات‌الریه یا پنومونی را از عوارض احتمالی آنفلوآنزا دانست و گفت: این عارضه در سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای احتمال بیشتری دارد و ابتلا به آنفلوآنزا می‌تواند موجب تشدید بیماری‌هایی مانند آسم، بیماری‌های قلبی، دیابت و دیگر بیماری‌های مزمن ریوی شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: در برخی افراد، به‌ویژه گروه‌های پرخطر، آنفلوآنزا می‌تواند به بستری شدن و حتی مرگ منجر شود؛ از این رو، توجه به علائم هشداردهنده و مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی اهمیت زیادی دارد.

وی تنگی نفس، درد یا فشار در قفسه سینه، گیجی یا کاهش سطح هوشیاری، کبودی لب‌ها، کم‌آبی شدید، تشنج و بازگشت یا تشدید تب و سرفه پس از یک دوره بهبودی را از علائم هشداردهنده برشمرد و گفت: مشاهده این علائم نیازمند ارزیابی فوری پزشکی است.

عقدک با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا و انتقال آنفلوآنزا گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون یا استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده، تهویه مناسب فضا‌های بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای علائم تنفسی و استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته از جمله راهکار‌های مؤثر پیشگیری هستند.