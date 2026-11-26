آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار رئیس رسانه ملی با تأکید بر نقش صدا و سیما در مقابله با جنگ نرم دشمن گفت: رسانه ملی باید با تقویت باور‌ها و هویت فکری جامعه، قرارگاه امیدآفرینی باشد و در حفظ انسجام ملی نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما به همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان در سفر به قم با آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری در این دیدار با تبریک سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، از تلاش‌های رسانه ملی در جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان و استمرار فعالیت‌های آن در شرایط کنونی قدردانی کرد و گفت: رسانه ملی باید در حفظ انسجام و وحدت مردم که سرمایه بزرگ اجتماعی کشور است، تلاش کند.

وی با بیان اینکه جنگ نرم از جنگ سخت خطرناک‌تر است، افزود: دشمن در جنگ نرم، نگرش‌ها، باور‌ها و هویت فکری جامعه به‌ویژه نسل جوان و نخبگان را هدف قرار می‌دهد و رسانه ملی باید برای مقابله با این تهدید، نظام شناختی و فکری مخاطبان را تقویت کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت تولید محتوای جذاب و متناسب با نیاز‌های نسل جدید، تصریح کرد: حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی باید در تولید محتوای داخلی و حضور مؤثر در فضای مجازی مشارکت کنند.

آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین بر تشکیل جبهه فرهنگی و رسانه‌ای قوی با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حوزوی، دانشگاهی، سیاسی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: رسانه ملی باید با روزآمدسازی ابزار‌ها و برنامه‌های خود، در برابر دروغ‌پراکنی دشمن اثرگذار باشد.

وی هدف دشمن از جنگ نرم را استحاله درونی جمهوری اسلامی دانست و افزود: دشمن به دنبال تضعیف انگیزه‌های انقلابی، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و روحیه استقلال‌طلبی است و رسانه ملی باید برای حفظ این سرمایه‌ها تلاش کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر نقش رسانه در ارتقای آگاهی عمومی و امیدآفرینی، گفت: رسانه ملی باید قرارگاه امیدآفرینی در جامعه باشد و با ارائه تصویر درست از حوزه‌های علمیه و مرجعیت، خدمات روحانیت در طول تاریخ را برای نسل جوان تبیین کند.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم زیر پرچم ایران در بیش از دویست شب اخیر، این حضور را نشانه وحدت ملی دانست و بر ضرورت حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

کارکنان سازمان صدا و سیما در شرایط جنگ، امید را به جامعه تزریق کردند

پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما نیز در این دیدار، عزت و اقتدار امروز کشور را حاصل انقلاب اسلامی و رهبری امام راحل و امام شهید دانست و گفت: مجلس خبرگان رهبری در شرایط بسیار استثنایی و سخت، با ایثار و ازجان‌گذشتگی، رسالت تاریخی خود را در انتخاب رهبر معظم انقلاب انجام داد.

وی با اشاره به دوره تحول رسانه ملی افزود: بر اساس چهار مأموریت تعیین‌شده برای رسانه ملی، این سازمان باید دانشگاه، آوردگاه، قرارگاه و آسایشگاه باشد و در کنار تغییر رویکرد بر مبنای هویت و عدالت، با سخت‌ترین جنگ‌های دشمن نیز مواجه شده است.

جبلی با بیان اینکه رسانه ملی در شرایطی که همکاران، استودیو‌ها و ساختمان‌های آن هدف حمله قرار داشتند، به فعالیت خود ادامه داد، گفت: حفظ آرامش، امید و آمادگی جامعه در سخت‌ترین شرایط از وظایف رسانه ملی بود و همکاران این سازمان با ایستادگی، امید و نشاط را به جامعه تزریق کردند.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به حملات نرم دشمن و تلاش برای عبور از چارچوب‌های گفتمان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، بر ضرورت مقابله مناسب با این جریان‌ها تأکید کرد.

در این دیدار همچنین بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر شخصیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، و نقش رسانه ملی در تبیین ویژگی‌های رهبری ایشان تأکید شد.