یادواره ۴۴ شهید دوران دفاع مقدس و مدافع حرم دهستان کلیجان‌رستاق سفلی، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم، روحانیون، مسئولان و جمعی از فعالان فرهنگی در روستای سنگتراشان شهرستان ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، در این مراسم، حجت‌الاسلام نادری، از سخنرانان منطقه و امام جماعت روستای سنگتراشان، با اشاره به جایگاه شهدا و ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، بر این نکته تأکید کرد که برگزاری یادواره‌های شهدا نباید صرفاً به نصب تصاویر و بیان خاطرات محدود شود، بلکه باید الگویی برای عمل به سیره، اخلاق و آرمان‌های شهیدان در زندگی امروز باشد.

وی با تقدیر از حضور مردم، پیشکسوتان، فرهنگیان، روحانیون و برگزارکنندگان مراسم، یادواره شهدا را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب و یادآوری مسئولیت اجتماعی در برابر خون شهیدان دانست و اظهار داشت: باید به گونه‌ای زندگی و عمل کنیم که تنها تصویر شهدا را در مراسم‌ها به نمایش نگذاریم، بلکه رفتار و منش شهدا را در زندگی خود الگو قرار دهیم.

حجت‌الاسلام نادری با اشاره به فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی جوانان منطقه، از اقدامات مؤثر آنان در کمک به بیماران، آزادی زندانیان نیازمند، تهیه ویلچر و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار به‌عنوان جلوه‌هایی از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری یاد کرد و این اقدامات را ادامه مسیر شهدا در عرصه خدمت به مردم دانست.

وی همچنین با بیان اینکه شهدا با انتخاب مسیر بندگی، اخلاص و فداکاری، از تعلقات دنیوی عبور کردند، بر ضرورت حفظ روحیه معنوی، دوری از دنیاگرایی و توجه به ارزش‌های انسانی و الهی تأکید کرد.

سخنران مراسم، با اشاره به تحول روحی برخی جوانان در مسیر معنویت و شهادت، خاطرنشان کرد: گاهی یک مجلس، یک آشنایی یا یک تلنگر معنوی می‌تواند مسیر زندگی انسان را تغییر دهد؛ همان‌گونه که برخی شهدا با تحول درونی، مسیر تازه‌ای را در زندگی خود برگزیدند و به جای تعلقات دنیایی، عشق به خدا و خدمت به مردم را انتخاب کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت وحدت، مهربانی و پرهیز از نگاه‌های قضاوت‌گرانه، گفت: مجالس شهدا متعلق به همه مردم است و باید با اخلاق، احترام و مهربانی، زمینه جذب افراد و هدایت جامعه را فراهم کنیم؛ چراکه رسالت فرهنگ شهادت، ساختن انسان‌ها و گسترش محبت و مسئولیت‌پذیری است.

حجت‌الاسلام نادری در پایان، یادواره شهدا را فرصتی برای بازنگری در عملکرد فردی و اجتماعی دانست و تأکید کرد که هر فرد باید با خود عهد ببندد در مسیر حق، خدمت، صداقت و وفاداری به آرمان‌های شهدا گام بردارد.

یادواره ۴۴ شهید کلیجان‌رستاق سفلی در روستای سنگتراشان، بار دیگر جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم منطقه با فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ پیوندی که با یاد شهیدان، در مسیر خدمت، همدلی و مسئولیت اجتماعی استمرار می‌یابد.