به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک با تأکید بر آمادگی شاگردانش برای دیدار برابر چادرملو اردکان گفت: با شناختی که از کیفیت بازیکنان داریم امیدواریم با ارائه بازی خوب و کسب نتیجه مطلوب، مسیر خروج این تیم از شرایط فعلی را آغاز کنیم.

«سید مجتبی حسینی» عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و مس شهربابک در یزد افزود: پس از قبول مسئولیت سرمربیگری فرصت داشتیم تا تیم را از نظر جسمانی، فنی و روحی برای مسابقه پیش‌رو آماده کنیم و در این مدت تلاش کردیم بازیکنان با آمادگی بیشتری وارد میدان شوند.

وی با اشاره به کیفیت فنی بازیکنان مس شهربابک اظهار کرد: بازیکنان ما از کیفیت بالایی برخوردارند و اعتقاد دارم می‌توانند در ادامه رقابت‌های لیگ برتر عملکرد خوبی داشته باشند و نتایج بهتری کسب کنند.

سرمربی مس شهربابک با بیان اینکه تیمش آمادگی حضور در میدان را دارد گفت: برای دیدار فردا آمادگی کامل داریم و امیدواریم در کنار ارائه یک بازی خوب و قابل قبول، بتوانیم نتیجه مورد نظر خود را نیز به دست آوریم.

حسینی درباره امیدواری به تغییر شرایط مس شهربابک در ادامه مسابقات لیگ برتر نیز اظهار کرد: با امید زیادی مسئولیت این تیم را پذیرفتم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با همراهی مسئولان باشگاه و بازیکنان، همه توان و انرژی خود را برای خارج کردن تیم از شرایط کنونی به کار بگیریم.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که با تلاش جمعی و استفاده از ظرفیت بازیکنان شرایط تیم را بهبود ببخشیم و در ادامه مسابقات نتایج مطلوب‌تری کسب کنیم.

چادرملو اردکان پیش از این دیدار با ۱۸ امتیاز در رده هشتم جدول رده‌بندی قرار دارد و مس شهربابک با پنج امتیاز در جایگاه هجدهم و انتهای جدول ایستاده است.