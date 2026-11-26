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تیم فوتبال مس شهربابک امروز پنجشنبه ساعت ۱۶:۱۵ در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور میهمان چادرملو اردکان است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرمربی تیم فوتبال مس شهربابک با تأکید بر آمادگی شاگردانش برای دیدار برابر چادرملو اردکان گفت: با شناختی که از کیفیت بازیکنان داریم امیدواریم با ارائه بازی خوب و کسب نتیجه مطلوب، مسیر خروج این تیم از شرایط فعلی را آغاز کنیم.
«سید مجتبی حسینی» عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای چادرملو اردکان و مس شهربابک در یزد افزود: پس از قبول مسئولیت سرمربیگری فرصت داشتیم تا تیم را از نظر جسمانی، فنی و روحی برای مسابقه پیشرو آماده کنیم و در این مدت تلاش کردیم بازیکنان با آمادگی بیشتری وارد میدان شوند.
وی با اشاره به کیفیت فنی بازیکنان مس شهربابک اظهار کرد: بازیکنان ما از کیفیت بالایی برخوردارند و اعتقاد دارم میتوانند در ادامه رقابتهای لیگ برتر عملکرد خوبی داشته باشند و نتایج بهتری کسب کنند.
سرمربی مس شهربابک با بیان اینکه تیمش آمادگی حضور در میدان را دارد گفت: برای دیدار فردا آمادگی کامل داریم و امیدواریم در کنار ارائه یک بازی خوب و قابل قبول، بتوانیم نتیجه مورد نظر خود را نیز به دست آوریم.
حسینی درباره امیدواری به تغییر شرایط مس شهربابک در ادامه مسابقات لیگ برتر نیز اظهار کرد: با امید زیادی مسئولیت این تیم را پذیرفتم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با همراهی مسئولان باشگاه و بازیکنان، همه توان و انرژی خود را برای خارج کردن تیم از شرایط کنونی به کار بگیریم.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که با تلاش جمعی و استفاده از ظرفیت بازیکنان شرایط تیم را بهبود ببخشیم و در ادامه مسابقات نتایج مطلوبتری کسب کنیم.
چادرملو اردکان پیش از این دیدار با ۱۸ امتیاز در رده هشتم جدول ردهبندی قرار دارد و مس شهربابک با پنج امتیاز در جایگاه هجدهم و انتهای جدول ایستاده است.