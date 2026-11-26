به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این کتاب نوشته داوود شیخیان است که بخش مهمی از عمر خود را صرف حفاظت از آسمان کشور و تقویت توان پدافندی کرد.

این کتاب تلاش می‌کند او را فقط در قاب یک عنوان نظامی نشان ندهد؛ بلکه با روایت‌هایی از زندگی، مسئولیت‌ها، روحیات و شیوه رفتارش، تصویری انسانی‌تر از این فرمانده شهید ارائه کند.

شهید داوود شیخیان از آن دسته فرماندهانی بود که مسئولیت را صرفاً یک جایگاه نمی‌دید.

وی برای انجام مأموریت، تلاش و خلاقیت را در کنار تخصص به کار می‌گرفت و در مسیر خدمت، دغدغه امنیت کشور را با زندگی شخصی خود گره زده بود.

روایت‌های این کتاب کمک می‌کنند با مردی آشنا شویم که شاید سال‌ها کمتر دیده شده باشد، اما نقش او در حفاظت از آسمان ایران، بخشی از یک تلاش بزرگ و ماندگار است.

خواندن این روایت‌ها، فرصتی است برای نزدیک شدن به زندگی مردی که بخش زیادی از عمرش را در میدان مسئولیت گذراند؛ مردی که آسمان را فقط برای پرواز نمی‌خواست، بلکه برای امن ماندنش تلاش می‌کرد.