استاندار آذربایجان‌غربی گفت: باید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی پلدشت این منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات مردم و توسعه متوازن مناطق استان گفت: پلدشت با برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی نباید با مشکلات جاری و بیکاری مواجه باشد و باید از توانمندی‌های این منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده شود.

رضا رحمانی در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شهرستان پلدشت با اشاره به حمایت‌های دولت از شهرداری‌ها، افزود: علاوه بر تخصیص اعتبارات مالی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته و با وجود محدودیت‌های کشور، روند حمایت از مدیریت شهری و خدمت‌رسانی به مردم ادامه داشته است.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها و مسیر‌های دسترسی، خاطرنشان کرد: تأمین آب شرب از اولویت‌های جدی استان است و پذیرفتنی نیست در منطقه‌ای در جوار رود ارس، روستا‌هایی همچنان با مشکل دسترسی به آب آشامیدنی مواجه باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های کشاورزی منطقه نیز اشاره کرده و افزود: اجرای طرح‌های آبیاری و کشاورزی، زمینه پوشش ۱۹ هزار هکتار از اراضی منطقه را فراهم کرده و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید در راستای توسعه تولید و بهبود معیشت مردم تداوم یابد.

رحمانی همچنین سرمایه‌گذاری و رفع موانع فعالیت فعالان اقتصادی را از الزامات توسعه پلدشت دانسته و اضافه کرد: توسعه مراکز لجستیکی و انبار‌ها با توجه به موقعیت مرزی منطقه در دستورکار قرار دارد و سرمایه‌گذاران نیز باید در کنار فعالیت اقتصادی، در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های عمومی از جمله آبرسانی به روستا‌ها مشارکت کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مزیت‌های منطقه‌ای، تکمیل زنجیره ارزش و توزیع عادلانه امکانات در سطح استان، افزود: هدف این است که مردم در هیچ نقطه‌ای احساس نابرابری نکنند و اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های اشتغال با رویکردی متوازن در همه مناطق دنبال شود.