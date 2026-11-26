\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u0647\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u0627\u062a \u0646\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u061b \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u0634\u062a\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0628\u0627\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632\u0647 \u062e\u0648\u062f\u060c \u0634\u0648\u0631\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0622\u0641\u0631\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n \n