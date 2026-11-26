به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه خمینی‌شهر گفت: این نمایشگاه‌ها همزمان در میدان شهید رئیسی، میدان امام حسن مجتبی (ع)، میدان شهدا، میدان امام علی (ع) دستگرد، خیابان آیت‌الله صهری و پارک علیمردان‌خان جوی‌آباد گشایش یافته‌اند.

سرهنگ حجت‌الله کمالی افزود: در این نمایشگاه‌ها خدمات و فعالیت‌هایی در حوزه‌های امداد و نجات، کمک‌های اولیه، آموزش سلاح و تجهیزات نظامی، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی، علمی و پژوهشی، خانواده و جوانی جمعیت، دفاعی و امنیتی، اقتصاد مقاومتی و مشاغل خانگی ارائه می‌شود.

وی، خدمات پزشکی و مشاوره، تعلیم و تربیت، محرومیت‌زدایی، سواد رسانه، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، سبک زندگی ایرانی‌اسلامی، ورزش و نشاط اجتماعی را از دیگر محور‌های نمایشگاه برشمرد.

فرمانده سپاه ناحیه خمینی‌شهر گفت: میز‌های خدمت سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز در این نمایشگاه‌ها برپا شده است.

این نمایشگاه‌ها تا میلاد حضرت زهرا (س)، دایر است.