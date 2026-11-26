طیبه فرید یکی از سه نویسنده کتاب فندق السفیر گفت: همراه شبنم غفاری حسینی و فاطمه احمدی به عنوان راویان جهادی ایرانی به سوریه سفرکردیم، این کتاب مواجههٔ نزدیک ما با جانبازان پیجر و خانواده‌های مقاومت لبنان است.

طیبه فرید در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: اول آبان ۱۴۰۳ حاضر شدیم تا به سمت دمشق حرکت کنیم. هرسه‌مان جنگ ندیده بودیم و صرفا در کتاب درباره آن خوانده بودیم لذا تجربه شخصی نداشتیم و مفهوم جنگ برایمان بی‌معنا بود. سوالات متعددی داشتم و برایم سوال بود که بانوان در جنگ با چه شرایطی دست و پنجه نرم می‌کنند. من می‌خواستم در این سفر جواب سوالاتم را بیابم.

وی افزود: شب قبل از سفر، برادرانی که به لبنان رفته بودند درباره تجربه زیسته‌شان صحبت می‌کردند و به ما هم گفته بودند که ممکن است هر اتفاقی در این سفر برایمان بیفتد پس باید آماده هر اتفاقی باشیم. همچنین گفتند در شرایط کنونی احتمال دارد که برخی فضا‌ها را امنیتی کنند و مانع از رفتن شما به برخی نقاط برای جلوگیری از اتهام جاسوسی شوند ولی بدانید اتفاقات واقعی در جا‌هایی رخ می‌دهد که مانع ورودتان می‌شوند.

این نویسنده گفت: یکی از آن فضا‌هایی که به شدت ما را منع ورود می‌کردند، مصلای حرم حضرت زینب (س) بود، چون وقتی مهاجرین لبنان را وارد سوریه می‌کنند، تعداد قابل توجهی جاسوس وارد زینبیه می‌شود و ممکن است حضور ما حاشیه‌ساز شود. ما اوایل سعی کردیم تمام موارد را رعایت کنیم تا مشکلی برای دیگر نویسندگانی که بعد از ما به سوریه می‌روند پیش نیاید، اما بعد دیدم که ظهر‌ها عراقی‌ها و پاکستانی‌ها و هندی‌ها برای نماز جماعت به مصلی می‌روند.

وی افزود: از فرصت استفاده کردم رفتم داخل مصلی و آنجا افرادی را دیدیم که مستقیم از جنگ آمده‌اند و اخبار داغ را دارند. شروع به مصاحبه کردم. فقیر و غنی و بچه‌های حزب الله کنار هم بودند. برای مثال آنجا با دختر علامه کورانی آشنا شدیم که نماینده حضرت آقا در حرم حضرت زینب (س) برای پاسخ به مسائل شرعی بود. آنجا متوجه شدم او نقش تازه‌ای، برای خود تعریف کرده و از تک تک ورودی‌های لبنان و اطلاعات آنها یادداشت‌برداری کرده است. او در شرایط جنگ بسیار کنشگر بود و وقتی فهمید من نویسنده هستم گفت بیا به دخترانی که علاقه به ادبیات دارند بیاموز که این روز‌ها را چطور بنویسند.

طیبه فرید گفت: بعد از بازگشت به ایران و زمانیکه جنگ ۱۲ روزه رخ داد متوجه شدیم که این سفر چقدر به درک ما از جنگ کمک کرد. ما در این سفر معنای زندگی در لحظه را فهمیدیم چرا که طی سه هفته زندگی جنگی را تجربه کرده بودیم و نگاه متفاوتی به جنگ داشتیم.

کتاب فندق السفیر از پیشگفتار و زمینهٔ سیاسی ماجرا شروع می‌شود؛ شهادت سید حسن نصرالله، انفجار پیجرها، آوارگی شیعیان جنوب لبنان و پیام آیت‌الله سید علی خامنه‌ای دربارهٔ یاری حزب‌الله. سپس مسیر گروه راویان از تهران تا دمشق و زینبیه، اسکان ساده در مرکز قرآنی، سرمای بی‌برق، رفت‌وآمد‌های اداری و کش‌وقوس‌های گرفتن مجوز مصاحبه دنبال می‌شود. کتاب در ادامه شروع به شرح فندق‌السفیر می‌کند؛ هتلی که به موکب امام روح‌الله تبدیل شده و جانبازان پیجر و خانواده‌هایشان در آن زندگی می‌کنند.

نویسندگان با همراهی مترجمان عرب‌زبان، پای صحبت مجروحان و خانواده‌ها می‌نشینند؛ از جوانانی که در آستانهٔ ازدواج بینایی و انگشتانشان را ازدست‌داده‌اند تا پدرانی که فرزندانشان را برای پیوستن به حزب‌الله تشویق کرده‌اند. هدف اصلی کتاب حاضر نشان‌دادن جهان‌بینی این مردم، نسبتشان با مقاومت، نگاهشان به ایران و شهادت و نیز کشف تأثیر این مواجهه بر خود راویان است.

رونمایی چاپ نخست این کتاب هفته گذشته در رویداد تا کتاب برگزارشد.