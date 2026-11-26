نمایشگاه گردشگری تاشکند در مرکز نمایشگاه‌های این شهر با حضور کشورهایی از آسیای مرکزی، شرقی و غربی گشایش یافت.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه ایران با ارائه صنایع دستی کشورمان و نیز نمابندگان برخی دفاتر خدمات گردشگری و هوایی حضور دارد.

هیئت ایرانی به سرپرستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این رویداد حضور داردکه یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری در آسیاست.

همچنین در افتتاحیه ابن رویداد میزگرد گردشگری سلامت باهدف معرفی ظرفیت‌های کشورها در این یوزه برگزار شد.