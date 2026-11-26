نشست بررسی مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان پلدشت با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی و محلی و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست بررسی مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان پلدشت با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی و محلی و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست گزارشی از وضعیت اقتصادی شهرستان پلدشت، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود و همچنین مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های منطقه ارائه و بر ضرورت توجه به زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی شهرستان تأکید شد.

همچنین سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی پلدشت به بیان دغدغه‌ها، موانع و مشکلات پیش‌روی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی خود پرداخته و مطالبات و پیشنهادهایشان را در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی مطرح کردند.

در بخش پایانی نشست نیز مدیران کل و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به بررسی مسائل مطرح شده و ارائه دیدگاه‌ها و راهکار‌های مرتبط با حوزه مسئولیت خود پرداختند.