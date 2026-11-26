پیکر کودک ١٠ ساله در کوه‌های صاحب‌الزمان (عج) کرمان، پس عملیات پنج ساعته جست‌و‌جو و انتقال پیدا شد.

به گزارش خبر گزاریصداوسیما مرکز کرمان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اعلام کرد: در پی گزارش مردمی گم شدن کودک ١٠ ساله در کوه‌های صاحب‌الزمان (عج)، ارتفاعات شیوشگان به هلال احمر کرمان سه گروه امداد و نجات کوهستان برای جستجوی کودک گمشده شده به منطقه حادثه اعزام شد.

رضافلاح گفت: نجاتگران هلال احمر پس از سه ساعت جست‌و‌جو، با پیکر کودک در ارتفاعات کوه مواجه شدند و پس از عملیات انتقال پیکر را به عوامل انتظامی تحویل دادند.