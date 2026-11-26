به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، به مناسبت هفته بسیج با حضور حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه، ساسان کابلی فرماندار، سرهنگ رحیمی فرمانده سپاه، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، برادران و خواهران بسیجی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران مرکز مشاوره خانواده مهر در عباس‌آباد افتتاح شد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد از افتتاح نخستین مرکز مشاوره خانواده «مهر» سپاه در این شهرستان خبر داد و این اقدام را گامی ارزشمند در راستای تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ مهر و محبت در جامعه عنوان کرد.

سرهنگ رحیمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده در سلامت و پویایی جامعه اظهار داشت: این مرکز با همت و پیگیری امام جمعه محترم شهرستان عباس‌آباد و حمایت و همراهی فرماندار محترم و مجموعه مسئولان شهرستان افتتاح شده است که نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای پاسداشت ارزش‌های خانواده و ارتقای سلامت اجتماعی است.

وی افزود: مرکز مشاوره خانواده «مهر» با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی به خانواده‌ها، کمک به حل اختلافات خانوادگی، تقویت مهارت‌های ارتباطی زوجین، مشاوره پیش از ازدواج، کاهش تعارضات زناشویی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت خواهد کرد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد با تأکید بر اینکه خانواده سالم، زیربنای جامعه سالم است، تصریح کرد: تلاش ما این است که خانواده‌ها پیش از رسیدن مشکلات به مرحله بحران، از خدمات مشاوره‌ای بهره‌مند شوند و با افزایش آگاهی و مهارت‌های زندگی، محیطی سرشار از آرامش، محبت و تفاهم برای فرزندان خود فراهم کنند.

حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه شهرستان عباس‌آباد ابراز امیدواری کرد با فعالیت این مرکز و مشارکت خانواده‌ها و مسئولان، شاهد تقویت بنیان خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و شکل‌گیری خانواده‌هایی پویا، بانشاط و برخوردار از مهر و محبت در شهرستان عباس‌آباد باشیم.

ساسان کابلی فرماندار شهرستان عباس‌آباد گفت: حمایت از خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌ها در شهرستان عباس‌آباد است.