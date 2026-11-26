مسئول کارگروه انرژی بسیج کشور از برنامه‌ریزی برای اجرای یک‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در سه سال آینده خبر داد و گفت: ظرفیت‌های مردمی بسیج تاکنون توانسته‌اند حدود ۱۰ درصد ناترازی انرژی کشور را در حوزه تولید و بهینه‌سازی پوشش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسن بهشت‌آیین در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با اشاره به فعالیت گروه‌های تخصصی بسیج در حوزه انرژی افزود: کارگروه انرژی بسیج با هدف کمک به حل مشکلات اساسی کشور و با محوریت مشارکت مردم فعالیت می‌کند و تلاش دارد به‌عنوان کارگزار امین و حامی دولت، ظرفیت‌های مردمی را برای رفع مسائل کلان کشور به میدان بیاورد.

وی رفع ناترازی انرژی را یکی از محور‌های اصلی فعالیت این کارگروه دانست و گفت: در سال‌های اخیر، به‌ویژه یک سال گذشته، اقدامات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف انرژی انجام شده است.

اجرای طرح‌های خورشیدی با سرمایه‌گذاری مردم

مسئول کارگروه انرژی بسیج کشور با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه تولید برق افزود: گروه تخصصی انرژی بسیج در سال‌های اخیر طرحهای نیروگاه خورشیدی را در قالب طرح‌های تجمیعی با ظرفیت بیش از ۵ مگاوات اجرا کرده است.

بهشت‌آیین گفت: تا پیش از سال گذشته، ۲۳ مگاوات پروژه خورشیدی با سرمایه‌گذاری و ظرفیت مردمی اجرا شده بود و برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال آینده، ۲۲۰ مگاوات طرح خورشیدی در قالب طرح‌های ۲۵ مگاواتی در کشور اجرا شود.

وی از هدف‌گذاری اجرای یک‌هزار مگاوات طرح خورشیدی در سه سال آینده خبر داد و تأکید کرد: این طرح‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، هم در بخش سرمایه‌گذاری و هم در بخش اجرا و بهره‌برداری دنبال می‌شوند.

مسئول کارگروه انرژی بسیج کشور با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در طرحهای خورشیدی با نرخ‌های فعلی حدود ۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: در برنامه‌های آینده نیز تلاش می‌شود از ظرفیت مردم برای توسعه تولید برق، از جمله در حوزه نیروگاه‌های برق‌آبی، استفاده شود.

هدف‌گذاری برای پوشش ۳۰ درصدی ناترازی انرژی با ظرفیت مردمی

بهشت‌آیین با اشاره به برآورد حدود ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در کشور ا فزود: بخشی از این ناترازی باید از طریق توسعه انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر، تولید پراکنده و بخشی دیگر از مسیر بهینه‌سازی مصرف برطرف شود.

وی گفت: تاکنون حدود ۱۰ درصد این ناترازی، در مجموع حوزه‌های تولید و بهینه‌سازی، با استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیج پوشش داده شده است.

مسئول کارگروه انرژی بسیج کشور ادامه داد: برنامه این مجموعه آن است که در سه سال آینده بتواند از طریق ظرفیت‌های مردمی، ۳۰ درصد ناترازی کشور را تأمین کند.

تعویض ۲۴ هزار کولر آبی در استان تهران تا پایان امسال

بهشت‌آیین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات کارگروه انرژی بسیج در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، یکی از طرح‌های بزرگ بهینه‌سازی مصرف برق با همکاری وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تعریف و اجرا شده است.

وی افزود: در استان تهران، طرح تعویض ۲۴ هزار دستگاه کولر آبی در دستور کار قرار گرفته که بخش عمده آن انجام شده و قرار است تا پایان امسال تکمیل شود.

مسئول کارگروه انرژی بسیج کشور با بیان اینکه بخش عمده این طرح در شهر تهران اجرا می‌شود، گفت: این برنامه در سایر استان‌های کشور نیز گسترش یافته و در گام نخست، تعویض مجموع ۸۵ هزار دستگاه کولر آبی در سطح کشور پیش‌بینی شده است.

بهشت‌آیین در پایان از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد کولر‌های آبی مشمول این طرح به یک میلیون دستگاه تا سال آینده خبر داد و این اقدام را بخشی از برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف برق عنوان کرد.