به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا اوایل هفته آینده در سطح استان، آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی همراه با وزش باد، افزایش ابر و در پاره‌ای نقاط غبار صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

وی افزود: طی این مدت روند کاهش نسبی دمای هوا انتظار می‌رود.

به گفته وی از روز دوشنبه هفته آینده سامانه بارشی هوای استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.