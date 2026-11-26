به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، همزمان با سالروز تأسیس بسیج مستضعفین، آیین یادبود رهبر شهید امت و گرامیداشت یادوخاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس و مقاومت سلمانشهر، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم ، امام جمعه سلمانشهر، فرمانده سپاه ، بخشدار بخش سلمانشهر، مسئولان ، بسیجیان و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در مسجد جمشیدآباد سلمانشهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ماندگاری در مراسم یادبود رهبر شهید امت و گرامیداشت مقام شهدای سلمان‌شهر که در مسجد جمشیدآباد برگزار شد با تجلیل از مقام والای مادران، همسران و خادمان شهدا، گفت: هنر بزرگ خانواده‌های شهدا، تربیت فرزندانی است که از زندگی مادی و دنیوی عبور کردند و به قله‌های ایمان، ایثار و حیات طیبه رسیدند.

وی با اشاره به آیه ۲۴ سوره مبارکه انفال، «اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ»، حیات حقیقی انسان را در پیروی از خداوند و پیامبر و یاری ولی خدا دانست و افزود: شهدا با انتخاب مسیر ایمان و ایثار به حیات جاودانه دست یافتند و نامشان در تاریخ ماندگار شد.

حجت‌الاسلام ماندگاری همچنین به یاد امام شهید امت و شهدای گرانقدر تأکید کرد: یاد و نام رهبر شهید امت، نماد ایمان، بصیرت، ایستادگی و عزت‌خواهی، همواره در حافظه ملت ایران زنده و جاودانه خواهد ماند.

وی گفت:راه و آرمان‌های ایشان با خون پاک شهدا و عهد استوار مردم، تداوم خواهد یافت ،شهادت پایان راه نیست؛ آغاز ماندگاری در تاریخ و بیداری نسل‌هاست.