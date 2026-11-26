بازدید وزیر بهداشت از طرحهای حوزه سلامت در قزوین
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان ۳۴ تختخوابی شهدای آبیک بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، دکتر ظفرقندی در اولین برنامه خود در سفر به استان، ضمن این بازدید، به صورت میدانی وضعیت زیرساختی و چالشهای این حوزه را بررسی کرد.
بازدید از پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در حال احداث قزوین، بررسی وضعیت زیرساختهای درمانی، امکانات بیمارستانی و مسائل و چالشهای حوزه سلامت استان از جمله در شهرستاهای البرز و آبیک، از محورهای سفر وزیر بهداشت به استان قزوین است.
محمدرضا ظفرقندی همچنین در نشست هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین شرکت خواهد کرد.