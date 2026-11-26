به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، دکتر ظفرقندی در اولین برنامه خود در سفر به استان، ضمن این بازدید، به صورت میدانی وضعیت زیرساختی و چالش‌های این حوزه را بررسی کرد.

بازدید از پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در حال احداث قزوین، بررسی وضعیت زیرساخت‌های درمانی، امکانات بیمارستانی و مسائل و چالش‌های حوزه سلامت استان از جمله در شهرستا‌های البرز و آبیک، از محور‌های سفر وزیر بهداشت به استان قزوین است.

محمدرضا ظفرقندی همچنین در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین شرکت خواهد کرد.