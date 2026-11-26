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واژگونی یک دستگاه سواری پژو پارس در کیلومتر ۳۷ محور طبس-اصفهان یک کشته و ۲ نفر مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه صبح امروز پنجشنبه ۵ آذر با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۳۷ محور طبس-اصفهان بلافاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: در این حادثه یک سواری پژو پارس که از کرج عازم عشق آباد طبس بوده است در ۳۷ کیلومتری مقصد واژگون شده که بر اثر این سانحه رانندگی، راننده و یکی از سرنشینان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر سرنشین خانم نیز به دلیل شدت جراحات در دم جان باخت.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی علت حادثه را توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کرد.