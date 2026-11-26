یک کشته و ۲ مصدوم بر اثر واژگونی سواری پژو در محور طبس - اصفهان

یک کشته و ۲ مصدوم بر اثر واژگونی سواری پژو در محور طبس - اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه صبح امروز پنجشنبه ۵ آذر با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۳۷ محور طبس-اصفهان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ محمدامیر کاظمی افزود: در این حادثه یک سواری پژو پارس که از کرج عازم عشق آباد طبس بوده است در ۳۷ کیلومتری مقصد واژگون شده که بر اثر این سانحه رانندگی، راننده و یکی از سرنشینان مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند و یک نفر سرنشین خانم نیز به دلیل شدت جراحات در دم جان باخت.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی علت حادثه را توجه نکردن به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کرد.