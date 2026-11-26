معلم بازنشسته اصفهانی با فروش طلای خود به ارزش ۱۹۰ میلیون تومان، زمینه ساز آزادی دو زندانی جرایم غیرعمد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: خانم منصوری معلم بازنشسته اصفهانی، با فروش ۱۹۰ میلیون تومان از طلای شخصی خود و اهدای آن به ستاد دیه اصفهان، در آزادی دو زندانی جرایم غیرعمد مشارکت کرد.

اسد الله گرجی زاده افزود: ستاد دیه استان اصفهان در نیمه اول امسال با بهره گیری از همراهی خیران و نیکوکاران، اقدامات موثری برای آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمد داشته است؛ تلاشی که نتیجه آن، بازگشت تعداد زیادی از سرپرستان خانواده به آغوش عزیزانشان و جلوگیری از تضعیف بنیان بسیاری از خانواده‌ها بوده است.

وی گفت: مردم نیک اندیش استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را به شماره حساب شبا ir ۶۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۱۵۵۵۹۳۹۸۰۰۰ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ستاد دیه استان ارسال کنند.