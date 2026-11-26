کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز بعدازظهر و شب افزایش سرعت باد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

آسمان هرمزگان، صاف تا کمی ابری و همراه با غبار محلی، ۵ آذر

آسمان هرمزگان، صاف تا کمی ابری و همراه با غبار محلی، ۵ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بعدازظهر و شب دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود تدابیر لازم به منظور تردد ایمن شناور‌های سبک در بنادر استان در نظر گرفته شود.

سی سی پور گفت: از فردا جمعه سرعت باد در مناطق دریایی استان کاسته خواهد شد و مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب مناطق دریایی استان به ویژه سواحل شمالی تنگه هرمز خواهد بود و از لحاظ دمایی در این مدت، تغییرات قابل ملاحظه‌ای مورد انتظار نیست.