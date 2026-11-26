به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ تفاهم‌نامه ساخت و تکمیل ساختمان همراه سرای بیمارستان زینبیه خورموج با مشارکت و همت خیر ارجمند حاج جمال کاشفی و با امضای رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هدف ارتقای خدمات رفاهی و حمایت از بیماران و همراهان آنان منعقد شد.

رئیس بیمارستان زینبیه (س) خورموج بیان کرد: بهره‌برداری از طرح‌های مختلف خرد و کلان را مرهون کمک‌های خیرین عزیز هستیم.

دکتر علی بهنام مجرد اظهار داشت: این بنا در یک طبقه به مساحت ۲۵۰ متر مربع و طبق قرارداد ۱۲ ماه و زیر نظر و تأیید دفتر فنی مطابق با ضوابط و به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت طرح همراه سرای بیمار در بیمارستان زینبیه، ادامه داد: این طرح از اقدامات بسیار ارزشمند بوده که به پشتوانه حمایت خیرین محترم، قطعاً ثمرات خوبی را به دنبال خواهد داشت.

دکتر بهنام مجرد در خصوص اهداف ایجاد همراه سرای برای همراهان بیمار افزود: هدف از ساخت همراه سرا، برطرف کردن مشکلات اقامت همراهان بیمار و کاهش هزینه‌های آنان است و امیدواریم بتوانیم با ساخت فضا‌ها و تجهیزات مناسب موجب کاهش دغدغه بیماران و خانواده‌هایشان شویم.