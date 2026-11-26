یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه به خانواده‌های دارای فرزندان سه‌قلو و بیشتر در اصفهان پرداخت شده ا ست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با تشریح فرایند بهره‌مندی خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو از حمایت‌های این نهاد گفت: برای خانواده‌های واجد شرایط، ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض معیشتی، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض مسکن، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن و ۵۰ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی در نظر گرفته شده تا متناسب با نیاز‌های خانواده، بخشی از هزینه‌های ضروری و مشکلات پیش‌روی آنان برطرف شود.

هادی بنائی ادامه داد: از ابتدای امسال، ۲۱ خانوار از کمک بلاعوض معیشتی به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان، سه خانوار از کمک بلاعوض مسکن به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و سه خانوار از تسهیلات مسکن به ارزش مجموع ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شده‌اند. وی گفت: همچنین برای کمک به رفع مشکلات ضروری هشت خانوار، ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات کارگشایی پرداخت شده است که مجموع حمایت‌های مالی اجرا‌شده در این بخش به یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان می‌رسد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به عملکرد سال گذشته این نهاد در کمک به خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو، نیز گفت: ۳۱ خانوار از کمک بلاعوض معیشتی در سال گذشته بهره‌مند شدند و در بخش حمایت‌های مسکن نیز ۱۴ خانوار کمک بلاعوض مسکن و تسهیلات مسکن دریافت کردند، همچنین برای رفع مشکلات و تامین نیاز‌های ضروری ۲۹ خانوار، تسهیلات کارگشایی پرداخت شد.

وی افزود: اجرای این اقدامات با اعتبار ۶ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان، نشان‌دهنده تداوم رویکرد حمایتی کمیته امداد در پشتیبانی از خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو و تلاش برای ارتقای امنیت اقتصادی، بهبود شرایط سکونت و تقویت بنیان معیشتی این خانواد‌ها است.