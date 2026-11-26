اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی کشورمان برای اعزام به مسابقات المیپک به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی دانش‌آموزی ۶ تا ۱۰ آذر برای اعزام به مسابقات المیپک دانش آموزی برزیل به میزبانی کمپ تیم‌های ملی سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید ساعت ۱۴ روز جمعه ۶ آذرماه در محل اردو حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: علی اصغر صبوری نژاد (کهگیلویه و بویراحمد) مازیار شاه بازنژاد (خوزستان)

۴۸ کیلوگرم: امیرمحمد علی رضاپور (کرمان) امیرمحمد صفادوست (خراسان رضوی)

۵۱ کیلوگرم: علی چیت گران (مازندران) حسین ابراهیمی (قم)

۵۵ کیلوگرم: محمد پورابراهیمی (کهگیلویه و بویراحمد) امیرمهدی حاجی وند (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران) یاسین تباشیر (خوزستان)

۶۵ کیلوگرم: آرمین قولی گله (خوزستان) حامد دهقان زاده (خوزستان)

۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست (اصفهان) رضا جلیلی (لرستان)

۸۰ کیلوگرم: سیداسماعیل نبوی (مازندران) یاسین واحدالحسنی (خراسان رضوی)

۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری (مازندران) علیرضا رضایی (خوزستان)

۱۱۰ کیلوگرم: ادریس شعاعی (خراسان رضوی) ابوالفضل صحت (اصفهان)

کادر فنی: مهدی علیاری - محمد خزائی (مازندران) - روح الله دهملایی (خوزستان) - پیمان مرادی (تهران) - محسن بشینجی (خراسان رضوی)

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

مربی فرهنگی: مهدی عبدالهی

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