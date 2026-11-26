به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت : پانزدهم هر ماه کالابرگ سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، نیروهای مسلح و دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱، ۲ و ۳ شارژ می شود.

ابراهیم مهرجو همچنین افزود : بیست و پنجمین روز هر ماه کالابرگ سرپرستان خانوارهای با رقم انتهایی کد ملی ۴، ۵ و ۶ و پنجم ماه بعد نیز کالابرگ سرپرستان خانوارهای با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.