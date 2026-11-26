استرالیا با تصویب قانونی جدید، شرکت‌های بزرگ فناوری و شبکه‌های اجتماعی را به رعایت الزامات سخت‌گیرانه‌تر برای حفاظت از کاربران ملزم کرد و برای متخلفان جریمه‌هایی تا سقف پنج درصد درآمد سالانه جهانی در نظر گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس این قانون که با عنوان «مسئولیت مراقبت دیجیتال» تصویب شده است، پلتفرم‌هایی مانند ایکس، تیک‌تاک و اینستاگرام باید امکان غیرفعال کردن الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا را برای کاربران فراهم کنند تا افراد بتوانند کنترل بیشتری بر مطالبی که در فضای مجازی مشاهده می‌کنند، داشته باشند.

همچنین این شرکت‌ها مستقیماً مسئول حفاظت از افراد زیر ۱۸ سال در برابر محتوای مستهجن، زورگویی اینترنتی، مطالب ترویج‌کننده جرم و محتوای تشویق‌کننده اختلالات تغذیه‌ای خواهند بود.

در صورت تخلف، شرکت‌ها با جریمه‌ای تا پنج درصد گردش مالی جهانی خود یا ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا، معادل ۷۸ میلیون دلار آمریکا، روبه‌رو خواهند شد. اجرای این قانون از ۱۲ ماه دیگر آغاز می‌شود.

وزیر ارتباطات استرالیا اعلام کرد: شرکت‌های بزرگ فناوری دیگر نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال امنیت کاربران شانه خالی کنند.

استرالیا سال گذشته نیز با تصویب قانونی کم‌سابقه، دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شماری از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد؛ اقدامی که چند کشور دیگر از جمله نیوزیلند، انگلیس، فرانسه و ترکیه نیز به دنبال بررسی و اجرای آن هستند.