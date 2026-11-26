عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و احیای ظرفیت‌های ازدست‌رفته تولید گاز، بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ حمیدرضا عزیزی گفت: با وجود بازگشت بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید، همچنان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب با ظرفیت موردنیاز فاصله داریم.

وی با اشاره به آثار حملات اخیر به تأسیسات پارس جنوبی و عسلویه بیان کرد: در پی این حملات، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز کشور از چرخه خارج شد که با احتساب ناترازی سال‌های گذشته، میزان کمبود به بیش از ۴۳۰ میلیون مترمکعب رسید.

عزیزی با اشاره به تلاش کارکنان صنعت نفت برای بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته احیا و به چرخه تولید بازگردانده شده است، بااین‌حال همچنان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب با ظرفیت موردنیاز فاصله داریم؛ ازاین‌رو مدیریت مصرف گاز و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی جدی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اجرای پویش ۱۸ تا ۲۰ درجه گفت: تنظیم دمای محیط در این محدوده و متناسب با شرایط ساختمان، یکی از راهکار‌های مؤثر برای مدیریت مصرف گاز است. ازاین‌رو از همه مردم دعوت می‌کنیم با پیوستن به این پویش، در کاهش مصرف انرژی مشارکت کنند.