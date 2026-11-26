اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع بسیجیان با عنوان «جانفدای ایران» به مناسبت هفته بسیج و با حضور پرشور بسیجیان و اقشار مختلف مردم ولایتمدار شهرستان قوچان در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با هفته بسیج، اجتماع باشکوه بسیجیان و مردم ولایتمدار شهرستان قوچان در شب ۲۷۰ خونخواهی قائد امت اسلامی و در راستای تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب، در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.
شرکتکنندگان در این اجتماع ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، بر عهد و پیمان خود با رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی و دفاع از ایران اسلامی تأکید کردند.
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج
اجتماع باشکوه بسیجیان «جانفدای ایران» در قوچان به مناسبت هفته بسیج