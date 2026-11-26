اجتماع بسیجیان با عنوان «جان‌فدای ایران» به مناسبت هفته بسیج و با حضور پرشور بسیجیان و اقشار مختلف مردم ولایتمدار شهرستان قوچان در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هم‌زمان با هفته بسیج، اجتماع باشکوه بسیجیان و مردم ولایتمدار شهرستان قوچان در شب ۲۷۰ خونخواهی قائد امت اسلامی و در راستای تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب، در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر عهد و پیمان خود با رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و انسجام ملی و دفاع از ایران اسلامی تأکید کردند.