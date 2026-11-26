تداوم اجرای آثار نمایشی در دومین روز از نخستین دوره رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایراندخت»، با حضور مخاطبان در تماشاخانه‌های حوزه هنری، فضای هنری ویژه بانوان را رقم زد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،دومین روز از نخستین دوره رویداد ملی هنرهای نمایشی «ایراندخت»، با اجرای پنج اثر نمایشی در تماشاخانه‌های حوزه هنری همراه بود. این رویداد که با تمرکز بر توانمندی‌های هنری بانوان برگزار می‌شود، میزبان اجراهای متنوعی است که تنها برای مخاطبان خانم برپا شده است. نمایش‌های اجرا شده در این روز، توانمندی هنرمندان زن را در عرصه‌های مختلف تئاتر به نمایش گذاشتند.

مریم قاسمی گزارش میدهد .