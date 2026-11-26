دویست و هفتادمین اجتماع شبانه مردم استان همدان همزمان با هفته بسیج، با تجدید عهد مردم به شهدا و آرمان‌های انقلاب در میادین و خیابان‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ،۲۷۰ شب مقاومت و ایستادگی ملت مبعوث شده در تجمعات خیابانی، موجب سربلندی ایران اسلامی، حیرت ناظران جهانی و درماندگی دشمن آمریکایی‌ـ‌صهیونیستی شده است.

همزمان با هفته بسیج، بخشی از این اجتماعات به تبیین فرهنگ بسیجی اختصاص داشت؛ فرهنگی که بر حضور آگاهانه، مسئولیت‌پذیری، خدمت به مردم و دفاع از منافع ملی استوار است.

اجتماعات شبانه همدان، هر شب فرصتی برای نمایش همبستگی مردم، زنده نگه داشتن یاد شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های آنان است؛ حضوری که در کنار پاسداشت گذشته، بر مسئولیت نسل امروز در حفظ ارزش‌ها و سربلندی ایران تأکید دارد.