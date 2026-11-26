دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بر ضرورت استمرار حمایت‌های ملی، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبه‌های مردم و فعالان اقتصادی کیش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین فروزان در نوزدهمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، با ابراز خرسندی از حضور در کیش، از تلاش‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران و کارکنان سازمان در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و پیگیری مسائل کیش قدردانی کرد.

او با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم در شرایط کنونی گفت: مدیران براساس مسئولیت خود با حضور در بین مردم، شنیدن مطالبه‌های آنان و پیگیری مستمر امور، از همه ظرفیت‌های موجود برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای خدمات استفاده کنند.

فروزان، افزود: تلاش و مسئولیت‌پذیری مدیران در این مسیر باید با جدیت ادامه داشته باشد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تحقق مطالبه‌های اقتصادی کیش افزود: موضوع افزایش سقف کالای مسافری به سه‌هزار دلار و رسیدگی به مسائل مرتبط با شرکت هواپیمایی کیش از جمله مواردی بود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با جدیت و با رایزنی با مسئولان کشور دنبال و این تلاش‌ها نشان‌دهنده اهمیت پیگیری مستمر برای دستیابی به نتایج مؤثر است.

او با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی و همکاری مجموعه‌های اجرایی تصریح کرد: پیشبرد امور و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای نیازمند اعتماد، همراهی و حمایت از مدیرانی است که با مسئولیت‌پذیری برای مردم تلاش می‌کنند.

مشاور رئیس‌جمهور بر ضرورت گسترش حمایت‌های مالی از کسب‌وکار‌ها تأکید کرد و گفت: پیگیری افزایش تسهیلات و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ملی باید با جدیت دنبال شود تا زمینه پشتیبانی بیشتر از فعالان اقتصادی و تقویت فعالیت‌های تولیدی و تجاری در مناطق آزاد فراهم شود.

فروزان با اشاره به توجه دولت به ظرفیت‌های مناطق آزاد افزود: پیگیری مسائل این مناطق در نشست‌های دولت و معاون اول رئیس‌جمهور و حضور رئیس‌جمهور در برنامه‌های افتتاح طرح‌های توسعه‌ای، نشان‌دهنده جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های اقتصادی کشور است و این توجه می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثرتری برای توسعه و رونق این مناطق باشد.