اجزای لاشه گونه‌های حیات‌وحش و ادوات مرتبط با شکار و صید غیرمجاز در روستا‌های اطراف شهرستان میان‌جلگه خراسان رضوی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، گفت:در پی گزارش‌های دریافتی از همیاران طبیعت و با همکاری پلیس اطلاعات، بازرسی از دو باب منزل مسکونی در این شهرستان انجام شد.

محسن شیرمحمدی، اظهار داشت: در جریان این بازرسی‌ها، اجزای لاشه دو رأس از گونه‌های حیات‌وحش شامل کل‌وبز و قوچ‌ومیش وحشی، به همراه مقادیری ادوات مرتبط با شکار غیرمجاز شامل تعداد زیادی فشنگ اسلحه گلوله‌زنی، دوربین چشمی، چاقو و تبر کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نیشابور با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان شکار و صید غیرمجاز، نقش همیاران محیط زیست و گزارش‌های مردمی را در شناسایی و پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی بسیار مؤثر دانست.