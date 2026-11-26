سرهنگ سید احمد موسوی درباره افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی همزمان با حراج‌های بلک‌فرایدی هشدار داد و از مردم خواست فریب تخفیف‌های غیرواقعی، فروشگاه‌های جعلی و لینک‌های آلوده را نخورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ رئیس پلیس فتا استان بوشهر افزود: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از هیجان خرید و عجله کاربران، صفحات جعلی فروشگاهی، تبلیغات فریبنده و پیامک‌های حاوی لینک‌های آلوده منتشر می‌کنند. لینک‌هایی با عناوینی مانند «تخفیف استثنایی»، «خرید رایگان» و «کد تخفیف ویژه» ممکن است کاربران را به درگاه‌های جعلی هدایت کنند یا موجب نصب بدافزار و سرقت اطلاعات بانکی، رمز‌های عبور و کد‌های یک‌بارمصرف شوند.

سرهنگ موسوی گفت: پیش از خرید، فروشگاه و درگاه پرداخت را بررسی کنید: از فروشگاه‌های ناشناس خرید نکنید و آدرس سایت و اصالت نماد اعتماد الکترونیکی را از سامانه رسمی استعلام کنید.

روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید: پیامک‌ها و تبلیغات دارای عناوینی مانند «تخفیف استثنایی»، «خرید رایگان» یا «کد تخفیف ویژه» ممکن است به درگاه جعلی یا بدافزار منتهی شوند.

برنامه‌های ناشناس نصب نکنید: از نصب برنامه‌هایی که از طریق پیامک، کانال‌ها یا منابع نامعتبر ارسال می‌شوند، خودداری کنید.

اطلاعات محرمانه را در اختیار دیگران نگذارید: هیچ فروشگاه معتبر یا پشتیبان بانکی رمز دوم، رمز پویا یا کد تأیید را درخواست نمی‌کند.

موجودی کارت را محدود و اعلان تراکنش‌ها را فعال کنید: برای خرید‌های اینترنتی از کارت بانکی با موجودی محدود استفاده و پیامک تراکنش‌ها را فعال کنید.

پیام‌ها و تبلیغات مشکوک را بازنشر نکنید: در صورت مشاهده موارد مشکوک، از انتشار آنها خودداری کنید.

در صورت برداشت غیرمجاز یا کلاهبرداری، سریع گزارش دهید: حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از اطلاع، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنید.

رئیس پلیس فتا بوشهر با یادآوری مسئولیت کسب‌وکار‌ها و سکو‌های اینترنتی در احراز هویت فروشندگان، استفاده از زیرساخت‌های امن، حذف سریع صفحات و تبلیغات جعلی و تقویت نظارت، بر رسیدگی فوری به موارد مشکوک تأکید کرد و گفت: امنیت فضای مجازی نیازمند همکاری مردم، کسب‌وکار‌ها و دستگاه‌های مسئول است.

سرهنگ موسوی همچنین مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا برای دریافت آموزش‌ها و هشدار‌های پیشگیرانه را توصیه کرد و گفت: جمعه سیاه نباید به روز سیاه حساب‌های بانکی و اطلاعات شخصی مردم تبدیل شود.