به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، هم‌زمان با هفته بسیج و در راستای توسعه خدمات روان‌شناختی، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، دو مرکز مشاوره و خدمات تخصصی خانواده و کودک در شهرستان ساری با حضور سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

در این برنامه، ۱۳ مرکز مشاوره خانواده مهر به ظرفیت خدمات مشاوره‌ای استان افزوده شد و شمار مراکز روان‌شناسی مهر در مازندران به ۲۲ مرکز رسید؛ اقدامی که با هدف گسترش دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و تقویت مداخلات تخصصی در حوزه خانواده و سلامت روان انجام شده است.

یکی از این مراکز، مرکز مشاوره خانواده مهر در مقابل مصلی ساری و دیگری مرکز تخصصی کودک و خانواده مهر است که در بوستان ولایت با همکاری مجموعه سپاه، شهرداری و شورای شهر راه‌اندازی شده است.

مسئول معاونت اجتماعی سپاه کربلا مازندران، با اشاره به اهمیت توسعه خدمات روان‌شناختی در سطح جامعه، اظهار کرد: تلاش ما این است که خدمات مشاوره و روان‌شناسی را به محلات و مساجد ببریم تا در مرحله نخست، مسائل و مشکلات خانواده‌ها شناسایی و بررسی شود و در صورت نیاز، افراد برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره ارجاع داده شوند.

وی افزود: توسعه این مراکز و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی جامعه روان‌شناسی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری، شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی استان داشته باشد.

این مسئول ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی استان، شهرداری و شورای شهر ساری، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مرکز تخصصی کودک و خانواده در بوستان ولایت با همراهی و حمایت مجموعه مدیریت شهری محقق شده و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، خدمات روان‌شناختی با کیفیت بیشتری به مردم استان ارائه شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز ویژه نوجوانان و جوانان در مجاورت مرکز تخصصی کودک و خانواده خبر داد و گفت: با فعال شدن این مرکز در آینده نزدیک، زمینه ارائه خدمات متنوع‌تر و تخصصی‌تر به نوجوانان و جوانان نیز فراهم خواهد شد.

گسترش مراکز مشاوره مهر در مازندران، با رویکرد محله‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای سلامت روان جامعه، حمایت از خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باشد.