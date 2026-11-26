محمدعلی مختاری پیش از دیدار با لبنان گفت: انتظارات از تیم ملی فوتبال ساحلی ایران این هست که ابتدا سهمیه جام جهانی را کسب کند بعد موفق به شکست لبنان شود و به فینال راه پیدا کند.

مختاری: به دنبال کسب سهمیه و قهرمانی در آسیا هستیم

مختاری: به دنبال کسب سهمیه و قهرمانی در آسیا هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در نشست خبری پیش از دیدار با لبنان اظهار داشت: عملکرد خوبی هم تا این جای کار داشتیم و رفته رفته داریم به شرایط ایده آل برای مرحله نهایی می‌رسیم دوست داریم در این دیدار تماشاگران حضور پیدا کنند تا دیداری مهیج را از دو تیم شاهد باشیم.