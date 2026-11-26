اردشیر کیانی هنرمند پیشکسوت، نویسنده، کارگردان، بازیگر و روزنامه‌نگار کهگیلویه و بویراحمدی در گذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این هنرمند فقید که از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس بود پس از تحمل دوره‌ای بیماری در ۶۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

او از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار تئاتر، سینما و رسانه استان بود که عمر خود را وقف فرهنگ، هنر و اعتلای صحنه کرد. کیانی دانش‌آموخته کارگردانی سینما بود و فعالیت هنری خود را از دهه‌های گذشته آغاز کرد. او مسئولیت‌های متعددی در حوزه فرهنگ و هنر استان از جمله مدیریت حوزه هنری استان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، ریاست انجمن هنرهای نمایشی کهگیلویه و بویراحمد، دبیری جشنواره تئاتر سوره در سطح استانی و منطقه‌ای و دبیر اجرایی جشنواره‌های تئاتر معلولان و جشنواره سراسری رضوی را بر عهده داشت.

او در کنار فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی، در عرصه نویسندگی، کارگردانی و بازیگری تئاتر، فیلم و سریال نیز فعال بود. از آثار او می‌توان به نویسندگی و کارگردانی نمایش «جنگل مهربان» و بازی در فیلم سینمایی «سین دهم» اشاره کرد. کیانی در حوزه روزنامه‌نگاری نیز فعالیت می‌کرد و به عنوان سردبیر پایگاه خبری تابش آنلاین و عضو خانه مطبوعات استان فعالیت می‌کرد