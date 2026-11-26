مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رشد هفت‌برابری سرمایه‌گذاری در کیش در دو سال اخیر، از اجرای اقدامات حمایتی برای کسب‌وکار‌ها و توسعه زیرساخت‌های حیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نوزدهمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور حسین فروزان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد، از تلاش مدیران و کارکنان سازمان و همراهی ساکنان کیش در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کیش قدردانی کرد.

او با اشاره به عملکرد دو سال اخیر سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با جدیت دنبال شده و در این مدت، سرمایه‌گذاری در کیش هفت برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی، افزود: برای کاهش هزینه‌های کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های تجاری، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی در دستور کار قرار گرفته است و کاهش ۳۰ درصدی تعرفه‌های سازمان، پیگیری تسهیلات بانکی و تسهیل امور گمرکی از جمله آنها به شمار می‌رود.

کبیری با قدردانی از حمایت‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در پیگیری مطالبه های اقتصادی کیش، گفت: موضوع سه‌هزار دلار و رویه ملوانی از جمله موضوعاتی بوده‌اند که با پیگیری‌های مستمر و همراهی دبیرخانه دنبال شده‌اند.

او تقویت ظرفیت‌های مالی و بانکی را یکی از ضرورت‌های توسعه مناطق آزاد دانست و گفت: تجربه حمایت از کسب‌وکار‌های کیش نشان داده است که دسترسی به منابع مالی و تسهیلات مناسب، نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری دارد و ضروری است اختیارات و ابزار‌های مالی متناسب با مأموریت مناطق آزاد تقویت شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به پیگیری تأمین منابع جدید برای حمایت از فعالان اقتصادی افزود: برنامه پرداخت تسهیلات به واحد‌های دارای مجوز فعالیت اقتصادی در کیش دنبال می‌شود و تلاش داریم با همکاری دولت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، زمینه افزایش منابع اعتباری و ارائه حمایت‌های مؤثرتر به کسب‌وکار‌ها فراهم شود.

کبیری از ایجاد حساب ذخیره ریالی منطقه آزاد کیش با حمایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ایجاد سازوکاری برای بهره‌گیری از منابع حاصل از واگذاری زمین و هدایت آن به سمت تأمین مالی کسب‌وکار‌ها صورت گرفته و می‌تواند ظرفیت جدیدی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی جزیره فراهم کند.

او افزود: با افزایش ظرفیت تولید آب و برق، ناترازی تولید این دو بخش برای افق پنج‌ساله برطرف شده است. همچنین نوسازی شبکه‌های فرسوده برق در دستور کار قرار گرفته تا پایداری خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی بیش از پیش تقویت شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت تأمین مسکن نیروی انسانی افزود: هزینه بالای مسکن و اسکان از عوامل مؤثر بر فعالیت کسب‌وکار‌ها در کیش است و طرح‌های مسکن کارکنان و اسکان کارگری با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

کبیری، گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، وضعیت پروانه بیمارستان کیش از خصوصی به دولتی تغییر یافته است تا زمینه کاهش هزینه خدمات درمانی برای مردم فراهم شود. همچنین با توسعه ظرفیت‌های درمانی، تعداد پزشکان متخصص مقیم به ۵۵ نفر رسیده و حدود ۱۲ پزشک متخصص نیز در قالب پروازی به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

او با تأکید بر اهمیت ارتقای خدمات درمانی در جزیره افزود: سازمان منطقه آزاد کیش بخش قابل توجهی از هزینه‌های تأمین پزشکان متخصص و ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارد و انتظار می‌رود با همکاری بیشتر وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، زمینه توسعه خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های درمان برای ساکنان کیش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توسعه خدمات آموزشی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرد و افزود: با بهره‌گیری از مشارکت بخش خصوصی، روند نوسازی تاکسی‌های جزیره اجرا شده و در حوزه آموزش نیز با راه‌اندازی مجموعه‌های آموزشی جدید، تلاش شده است امکانات مناسب‌تری برای خانواده‌های ساکن کیش فراهم شود.

کبیری با اشاره به جایگاه گردشگری در اقتصاد کیش، گفت: توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل هوایی و گسترش ارتباطات گردشگری با کشور‌های منطقه از محور‌های مهم برنامه‌های سازمان بوده است. همچنین با تقویت ظرفیت‌های گردشگری و برقراری ارتباط با بازار‌های جدید، اقدامات مؤثری برای افزایش حضور گردشگران خارجی و رونق فعالیت‌های اقتصادی جزیره دنبال شده است.

او در تشریح برنامه‌های راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بازنگری طرح جامع جزیره و تدوین اسناد توسعه‌ای با هدف ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و عمرانی در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس، تلاش داریم توسعه آینده کیش بر پایه برنامه‌ریزی جامع، تقویت زیرساخت‌ها و استقرار نظام حکمرانی هوشمند دنبال شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان افزود: افتتاح نخستین صندوق پژوهش و فناوری کیش با حضور رئیس‌جمهور، از اقدامات مهم در مسیر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. همچنین برنامه‌های مرتبط با توسعه منطقه آزاد مالی و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های جدید سرمایه‌گذاری با همکاری دستگاه‌های ملی پیگیری می‌شود.

کبیری با قدردانی از حمایت‌های دولت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، تصریح کرد: استمرار حمایت‌ها و تقویت اختیارات اجرایی و ابزار‌های مالی مناطق آزاد، زمینه پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت مؤثرتر از کسب‌وکار‌ها و ارتقای سطح خدمات به ساکنان کیش را فراهم خواهد کرد.