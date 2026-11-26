آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری و هوا همراه با غبار محلی و بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب دریا در خلیج فارس و تنگه هرمز با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در این مدت بیشینه سرعت باد به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

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وی توصیه کرد: تدابیر لازم به برای رفت و آمد ایمن شناور‌های سبک در بنادر استان صورت بپذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز جمعه از سرعت باد در مناطق دریایی استان کاسته می‌شود و مه رقیق صبحگاهی در مناطق دریایی استان به ویژه سواحل شمالی تنگه هرمز داریم.

از لحاظ دمایی در این مدت، تغییرات قابل ملاحظه‌ای نداریم.