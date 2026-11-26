کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی با طرح دو شکایت قضایی علیه شرکت گوگل، در مجموع ۶۰۰ میلیون رینگیت معادل ۱۴۶ میلیون دلار غرامت مطالبه کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ این نهاد نظارتی اعلام کرد گوگل در برخورد با محتوای زیان‌بار منتشر شده در پلتفرم یوتیوب، از جمله تبلیغات قمار اینترنتی، کلاهبرداری و تقلب، اقدامات کافی انجام نداده است.

کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی همچنین گفته این شرکت در برابر انتشار برخی محتوا‌های جنجالی از سوی یک وبلاگ‌نویس شناخته‌شده نیز اقدام پیشگیرانه مناسبی انجام نداده است.

این نهاد اعلام کرد برای مقابله با بیش از ۵۰ هزار محتوای زیان‌بار منتسب به ضعف عملکرد گوگل، منابع مالی و نیروی انسانی قابل توجهی صرف کرده و مطالبه غرامت با هدف جبران این هزینه‌ها و افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی صورت گرفته است.

این شکایت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گوگل به‌تازگی از سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در مالزی طی سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ خبر داده است؛ سرمایه‌گذاری‌ که بخش مهمی از آن به توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های فناوری اختصاص خواهد یافت.

دولت مالزی در سال‌های اخیر اختلافاتی نیز با برخی شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله تیک‌تاک و متا، بر سر مسئولیت این پلتفرم‌ها در مقابله با محتوای زیان‌بار و غیرقانونی داشته است.

گوگل تاکنون به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر درباره این شکایت‌ها پاسخ نداده است.