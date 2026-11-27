خیران سلامت در شهرضا تأمین ۸ تخت دیالیز، یک دستگاه دیالیز و تعمیر دستگاه‌های همودیالیز بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) را با ۹ میلیارد تومان هزینه تقبل کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مرضیه تقوایی رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا گفت: ۲۰ خیر سلامت در این شهرستان مشارکت دارندودر طی یک سال گذشته ۱۱۵ میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی و ساخت مرکز جامع سرطان کمک کرده‌اند.

سردار ولی‌الله همت برادر شهید همت و خیر سلامت شهرضا نیز از پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت مرکز جامع سرطان خبر داد و گفت: هدف ما تنها پذیرش بیماران نیست و با تشکیل خیریه بهشت نیکوکاری، در تمام مراحل درمان همراه بیماران نیازمند هستیم.

سیدرضا حسین‌زاده مدیرعامل مجمع خیران سلامت استان هم گفت: خیران امسال بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیمارستان‌های استان کمک کرده‌اند.

بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا با ۲۰۰ تخت فعال، بیمارستان معین شهرستان‌های جنوب استان و در نیمه نخست امسال پذیرای ۱۲۴ هزار بیمار بوده است.