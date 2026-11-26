سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان گفت: لبنان تیم خوبی است که تا اینجای کار در میان چهار تیم برتر حضور دارد، اما ما به دنبال تکرار افتخار در آسیا هستیم.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در نشست خبری پیش از بازی با لبنان اظهار داشت: بار‌ها با لبنان بازی کردیم، اما این تیم بسیار متفاوت شده و سعی می‌کنیم با تمام تمرکز بازی کنیم.

نادری در ادامه کفت: تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گذشته بسیار خوبی داره ولی خب گذشته تمام شده و در حال حاضر تمرکزمان به بازی با لبنان در مرحله نیمه نهایی است و سعی می‌کنیم بهترین عملکردمان را داشته باشیم.