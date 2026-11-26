معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی علمی و حرفه‌ای بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی، تخصصی و اجتماعی جامعه وکالت برای ارتقای عدالت‌گستری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اختلافات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهدی امیری اصفهانی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی علمی و حرفه‌ای با موضوع «نقش نهاد وکالت در پیشگیری از وقوع جرم با تأکید بر امنیت شغلی و حرفه‌ای وکلای دادگستری» که در محل کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت و انگیزه موجود در میان وکلا و کارآموزان وکالت استان، اظهار کرد: نظام اداره خلقت، تابع سنت علت و معلول است. هر عملی که از انسان سر می‌زند، در جایی اثرگذار خواهد بود؛ خواه این اثر در زمان حال ظاهر شود، خواه در آینده و خواه بتوانیم مسیر و منشأ آن را شناسایی کنیم یا در میان انبوهی از اسباب و عوامل، از شناسایی آن ناتوان باشیم. در هر صورت، نمی‌توان منکر وجود آثار و پیامد‌های رفتار انسان شد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با تبیین مبنای مسئولیت اجتماعی، بیان کرد: آنچه از مباحث مطرح‌شده در این نشست برمی‌آید، نشان‌دهنده احساس مسئولیت و انگیزه بالای جامعه وکالت برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای خود و تقویت تعامل با دستگاه قضایی است. این ارتباط نباید مقطعی باشد، بلکه باید به جریانی مستمر و اثربخش تبدیل شود.

وی با بیان اینکه تحقق عدالت با برخورداری از جامعه‌ای سالم پیوندی ناگسستنی دارد، افزود: سلامت اجتماعی و عدالت بر یکدیگر اثر متقابل دارند و پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری، آسیب‌های اجتماعی و جرم، از مؤلفه‌های اساسی ایجاد جامعه سالم است. پیشگیری از جرم و آسیب اجتماعی، سلامت اجتماعی را تقویت می‌کند و سلامت اجتماعی نیز بستر تحقق عدالت را فراهم می‌آورد.

امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه عدالت صرفا محصول رأی و تصمیم قاضی نیست، تصریح کرد: عدالت فرایندی زنجیره‌ای است که از نحوه دادرسی و رفتار عوامل دخیل در رسیدگی آغاز می‌شود و دادرسی تا صدور حکم عادلانه و شکل‌گیری احساس و ادراک عمومی از عدالت ادامه می‌یابد. کارکنان دستگاه قضایی، ضابطان، مشاوران، وکلا و کارشناسان، همگی در این فرایند مسئولیت اجتماعی و مسولیت‌پذیری اجتماعی دارند و نمی‌توان تحقق عدالت را صفر تا صد تنها بر عهده قاضی دانست.

وی با اشاره به نقش غیرقابل انکار نهاد وکالت، بیان کرد: وکیل بخش تکفیک ناپذیر عدالت محوری است. اگرچه وکیل مستقیما در انشای رأی قضایی نقش ندارد، اما در مهندسی عدالت و ارتقای کیفیت دادرسی اثرگذار است. نقد عالمانه، منصفانه و رویکرد به‌هنگام وکیل می‌تواند قاضی را به دقت بیشتر در بررسی ادله و استدلال‌ها سوق دهد و کیفیت آرای قضایی را ارتقا بخشد. ازاین‌رو، باید از حضور حرفه‌ای و منصفانه و به هنگام وکیل در فرایند دادرسی استقبال کرد تا کیفیت قضا در بالاترین سطح قرار بگیرد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به ضرورت توجه وکلا به منافع عمومی در کنار منافع موکل، خاطرنشان کرد: همه حلقه‌ها باید رشته عدالت را به حرکت دربیارند و جریان عدالت را جاری کنند. مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی وکیل به دانش حقوقی، آگاهی، هوشمندی، اخلاق‌مداری و انصاف وابسته است. وکیل باید در کنار دفاع از حقوق موکل و تأمین منافع حرفه‌ای خود، منافع عمومی را نیز در نظر بگیرد؛ چراکه می‌توان منافع فردی و حرفه‌ای را در چارچوب تأمین منافع عمومی محقق کرد.

امیری اصفهانی با بیان اینکه مفهوم عدالت در مأموریت احیای حقوق عامه، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ترمیمی و توزیعی را نیز شامل می‌شود، افزود: عبارت «اقدام مناسب» در مأموریت پیشگیری از وقوع جرم، بیانگر جایگاه راهبری و هدایت‌گری قوه قضائیه در نظام پیشگیری است، نه اینکه تمام مسئولیت پیشگیری به‌تنهایی بر عهده این قوه باشد. بر همین اساس، نهاد وکالت نیز نباید نقش خود را صرفا به حوزه عدالت قضایی محدود کند و می‌تواند در تحقق متوازن مأموریت‌های پنج‌گانه قوه قضائیه نقش‌آفرین باشد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت صیانت از اعتبار اجتماعی نهاد وکالت، اظهار کرد: باید پذیرفت که رفتار نامناسب تعداد محدودی از افراد ممکن است تصویری نامطلوب از یک مجموعه بزرگ در ذهن بخشی از جامعه ایجاد کند. نهاد وکالت مجموعه‌ای برخوردار از ظرفیت‌های علمی، شرافت حرفه‌ای، انصاف، عدالت‌خواهی و مردم‌مداری است و نباید اجازه داد رفتار معدود افراد، اعتبار این مجموعه را مخدوش کند.

امیری اصفهانی با اعلام حمایت از سازوکار‌های انتظامی و نظارتی مؤثر برای اصلاح امور در این نهاد، تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد مراجع مسئول رسیدگی به این موضوعات را برای همکاری و همگرایی همراه کند. همچنین تا زمانی که صلاحیت حرفه‌ای و مجوز فعالیت وکلا به قوت خود باقی است، حمایت قوه قضائیه از این حرفه یک تکلیف قانونی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی خدمات و ظرفیت‌های نهاد وکالت، یادآور شد: مردم معمولا میان اجزای مختلف نظام عدالت‌گستری تفکیک دقیقی قائل نمی‌شوند و بیشتر بر اساس خروجی نهایی، درباره عملکرد این مجموعه قضاوت می‌کنند. بنابراین، لازم است خدمات ارزشمند وکلا و نقش آنان در تحقق عدالت به‌درستی در افکار عمومی معرفی شود تا تصویر واقعی‌تری از این نهاد شکل بگیرد و اعتماد عمومی تقویت شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تشریح نقش پیشگیرانه نهاد وکالت با اشاره به ضرورت مدیریت ناهنجاری‌های منجر به جرم و اختلاف، گفت: بخشی از رفتار‌های ناهنجار به وقوع جرم و بخشی دیگر به اختلاف میان اشخاص منتهی می‌شود که ممکن است بدون داشتن وصف مجرمانه، زمینه تشکیل پرونده قضایی را فراهم کند. مدیریت این مسائل نیازمند ورود همه ظرفیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای است و نهاد وکالت می‌تواند در هر دو حوزه نقش مؤثری ایفا کند.

امیری اصفهانی با بیان اینکه وکلا پیش از ارجاع اختلافات به مراجع قضایی، در صورت امکان برای حل‌وفصل آنها از طریق مشاوره حقوقی و سایر ظرفیت‌های حرفه‌ای اقدام کنند، مطرح کرد: حل اختلاف در خارج از دستگاه قضایی می‌تواند از تشکیل پرونده و تحمیل هزینه‌های زمانی و مالی بر طرفین جلوگیری کند. همچنین وکلا با برخورداری از سرمایه اجتماعی و اعتبار حرفه‌ای می‌توانند در کاهش زمینه‌های وقوع جرم و ارتقای آگاهی عمومی اثرگذار باشند.

وی درباره حفظ مرجعیت قضایی و تقویت اعتماد عمومی، تصریح کرد: همه اجزای نظام عدالت‌گستری باید برای حفظ جایگاه مرجعیت قضایی همکاری کنند؛ چراکه تضعیف این جایگاه می‌تواند زمینه انتقال تدریجی آن به مراجع دیگر را فراهم کند. نهاد وکالت با برخورداری از کارشناسان حرفه‌ای و نخبگان حقوقی، می‌تواند در مدیریت مسائل اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت نقش‌آفرین باشد و خود را شریک راهبردی قوه قضائیه در حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بداند.

امیری اصفهانی با بیان اینکه به دنبال پیگیری پیش‌نویس این دستورالعمل و بررسی آن با مشارکت مسئولان و نهاد‌ها هستیم، افزود: پس از آماده‌سازی متن اولیه، باید آن را در معرض بررسی و اظهارنظر بخش‌های حرفه‌ای و تخصصی قرار داد تا در صورت حصول توافق، زمینه اجرای آن فراهم شود. در این مسیر، مشارکت کانون‌های وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده، مراجع انتظامی و سایر بخش‌های مرتبط ضروری است.

وی موضوعاتی همچون حقوق بشر، حقوق اتباع خارجی، حقوق نوجوانان و مسائل مرتبط با انتخابات را از زمینه‌های مناسب برای همکاری مشترک میان دستگاه قضایی و نهاد وکالت دانست و اظهار کرد: نهاد وکالت علاوه بر دانش نظری، از تجربه عملی و میدانی برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تحقق عدالت کمک کند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: نهاد وکالت می‌تواند از طریق مطالبه‌گری، پیگیری، نظارت و گزارش‌دهی به‌موقع، در مسئولیت‌پذیر کردن دستگاه‌های اجرایی و سایر کنشگران نظام حکمرانی نقش داشته باشد.

امیری اصفهانی مطرح کرد: تحولات علمی و فناوری، به‌ویژه گسترش هوش مصنوعی، می‌تواند شکل جرائم، روابط حقوقی و شیوه‌های اثبات دعوا را تغییر دهد. برای نمونه، تولید اسناد با استفاده از هوش مصنوعی ممکن است تشخیص اصالت و اعتبار آنها را با دشواری‌های تازه‌ای مواجه کند. ازاین‌رو، نهاد وکالت باید از هم‌اکنون برای شناخت تحولات آینده و مواجهه با مسائل جدید برنامه‌ریزی کند.

وی استقلال ساختاری، رفتاری و رویکردی را از مؤلفه‌های اساسی عدالت‌گستری دانست و با اشاره به اصل ۴۰ قانون اساسی، اظهار کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگران یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. این اصل باید در تنظیم رفتار حرفه‌ای و تعاملات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

این مقام قضایی افزود: تفاوت ساختار‌ها و جایگاه‌های سازمانی نباید مانع همکاری شود. این مجموعه‌ها باید ظرفیت‌های یکدیگر را به رسمیت بشناسند و با تکمیل توانمندی‌های متقابل، در مسیر ارتقای شاخص‌های عدالت‌گستری حرکت کنند. رفتار صادقانه، عالمانه، عادلانه و مبتنی بر اخلاق و مهارت حرفه‌ای می‌تواند به ترویج صداقت، امانت‌داری، حق‌مداری و ارزش‌های انسانی در جامعه منجر شود. ازاین‌رو، وکلا و قضات باید در جایگاه حرفه‌ای و اجتماعی خود الگویی از اخلاق، انصاف و عدالت باشند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر ضرورت شکل‌گیری نهضتی برای معرفی نقش نهاد وکالت در عدالت‌گستری تأکید کرد و گفت: این حرکت باید با معرفی خدمات واقعی وکلا، ترویج مسئولیت اجتماعی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای، تقویت اعتماد عمومی و گسترش مشارکت نهاد وکالت در مأموریت‌های اجتماعی و پیشگیرانه همراه باشد. دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در مسیر تحقق این هدف، همراه و پشتیبان این حرکت باشد.

امیری اصفهانی با اشاره به بند «د» ماده ۸۵ این قانون، خاطرنشان کرد: بر اساس این حکم، قوه قضائیه مکلف است با برنامه‌ریزی و هدایت دستگاه‌های مسئول، از ظرفیت‌های موجود برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی جرائم مهم استفاده کند. تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول است و نهاد وکالت نیز می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی میان ارکان نظام عدالت‌گستری، مشارکت نهاد وکالت را در پیشگیری از وقوع جرم، کاهش اختلافات، ارتقای سلامت اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و تحقق عدالت، ظرفیتی ارزشمند دانست.