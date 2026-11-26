به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم خستگی ناپذیر و ولایت مدار استان اصفهان در دویست و هفتادمین شب از اتحاد و همدلی ایرانی‌ها با عشقی بسیجی در میدان با صلابت حضور پیدا کردند.

مردان، زنان، نوجوانان، جوانان و همه و همه بار دیگر با حضوری پرشور در میادین مختلف استان اصفهان نشان دادند تفکر بسیجی به سن و سال، عقیده، سن، نژاد و آیین نیست، بلکه بسیجی به راه و روش، پیروی از ولایت، دفاع از وطن و همراه واقعی مردم بودن است.

این روز‌ها و شب‌ها مردم پرشور و مقتدر اصفهان در هفته بسیج با روحیه بسیجی با حضور در خیابان و میادین مختلف ثابت کرده‌اند که برای دفاع از وطن محکم و استوار مقابل دشمن مستکبر ایستاده‌اند و همیشه خواهند ایستاد.

مردمی که نشان دادن تفکر بسیجی یک جریان خروشان و متحد است که هدفش سربلندی ایران اسلامی، برطرف کردن مشکلات کشور و مردم همراه با عزت و سرافرازی کشور در همه عرصه هاست.

بسیجیان سلحشوری که در هر عرصه و هر میدانی پیشتاز و پیشقدم سختی‌ها و مشکلات بوده و هستند و با روحیه جهادی گره گشایی کرده‌اند.